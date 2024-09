Les meilleurs GPS Alzheimer : bracelet, montre, traceur

Votre proche souffre de la maladie d’Alzheimer et cette dernière lui provoque souvent des troubles de la mémoire ou des difficultés à se repérer dans l’espace ? Pour vous rassurer au quotidien et éviter à votre parent de se perdre lorsqu’il sort de son domicile pour se promener ou faire quelques courses, vous pourrez peut-être opter pour une solution de téléassistance adaptée à ses besoins et à ses difficultés.

Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les meilleurs dispositifs avec GPS Alzheimer. Parfaits pour garantir la sécurité des personnes âgées désorientées, nous sommes certains que ces dispositifs vous apporteront également une bonne dose de sérénité !

Qu’est-ce qu’une solution de téléassistance GPS Alzheimer ?

Il s’agit d’une solution de téléassistance qui se présente généralement sous la forme d’un bracelet, d’une montre ou encore d’une balise que la personne âgée doit porter sur ou avec elle en continu.

Grâce à son système de géolocalisation intégré, ce dispositif permet de maintenir l’autonomie d’une personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer, surtout si elle a l’habitude de se déplacer seule.

De plus, en offrant un dispositif GPS Alzheimer à votre proche, vous pourrez également vous sentir rassuré(e) au quotidien car vous pourrez bénéficier d’un suivi de tous ses déplacements en temps réel (par l’intermédiaire d’une application mobile ou d’une plateforme de géolocalisation). Par ailleurs, grâce à ces outils, vous pourrez facilement avoir accès aux coordonnées géographiques de votre proche si jamais il s’est perdu, ce qui vous permettra de le retrouver très rapidement.

Aussi, il faut savoir qu’à la différence d’autres solutions de téléassistance (comme la téléassistance à domicile ou encore la téléassistance mobile, par exemple), les GPS Alzheimer ne disposent pas forcément d’un bouton d’alerte. En effet, comme ces dispositifs s’adressent spécifiquement aux personnes désorientées, les sociétés de téléassistance considèrent souvent qu’il y a peu de chances pour que ces dernières pensent à appuyer sur un bouton d’alerte en cas d’égarement.

Comment fonctionne la téléassistance GPS Alzheimer ?

Un dispositif GPS Alzheimer fonctionne grâce à une carte SIM et repose sur un système de géolocalisation très performant qui permet de définir des “zones de sécurité” dans lesquelles la personne âgée a l’habitude d’aller se promener. Lorsque l’une de ces zones est franchie, le dispositif avec GPS émet une alerte à destination des proches (par e-mail, SMS, application mobile dédiée) et/ou d’une centrale de téléassistance. Ainsi, cette fonctionnalité permet de prévenir que la personne âgée se trouve dans une zone inhabituelle et qu’elle s’est peut-être perdue.

De plus, la téléassistance GPS Alzheimer permet d’accéder aux coordonnées géographiques exactes de la personne âgée pour facilement la retrouver. La plupart du temps, les dispositifs GPS Alzheimer ne disposent d’aucune limite de distance par rapport au domicile de la personne âgée, ce qui s’avère très pratique et rassurant pour les familles.

Par ailleurs, comme la plupart de ces dispositifs sont reliés à une application mobile, ils permettent également à la famille de garder un œil sur les différents mouvements de la personne âgée et de pouvoir visualiser l’historique de ses déplacements pendant plusieurs jours ou semaines.

Comment choisir une solution de téléassistance GPS Alzheimer ?

Pour bien choisir une solution de téléassistance GPS Alzheimer, nous vous invitons à porter une attention toute particulière aux points suivants :

privilégier un système de géolocalisation en temps réel et sans limite de distance pour plus de sérénité au quotidien ; opter pour un GPS Alzheimer qui offre la possibilité de déterminer des “zones de sécurité” ; privilégier les dispositifs GPS Alzheimer qui sont reliés à une application mobile (même dans le cadre d’un abonnement) pour vous permettre d’être rassuré(e) dès que vous en ressentirez le besoin.

Pour vous aider à choisir un GPS Alzheimer adapté aux besoins de votre parent, retrouvez nos différentes sélections des meilleurs :

Notre conseil si votre proche a Alzheimer Pour l’aider à retrouver de l’autonomie, nous vous recommandons l’aide-mémoire LiNote. Depuis chez vous, vous pourrez programmer des messages de rappel qui sonneront au bon moment. Vous pourrez aussi l’appeler en visio sans qu’il n’ait besoin de toucher à quoi que ce soit pour décrocher. LiNote affichera aussi l’heure et la date du jour (ex : « lundi 23 septembre 2024, c’est le matin ») pour l’aider à se repérer dans le temps. Si votre proche a du mal à utiliser son téléphone fixe, LiNote pourra le remplacer : il n’aura qu’à appuyer sur la photo de la personne qu’il souhaite appeler. Le téléphone raccrochera ensuite automatiquement à la fin de la conversation. LiNote est aussi équipé d’un filtre anti appel indésirable : votre proche recevra uniquement des appels provenant des personnes que vous aurez enregistrées dans son répertoire.

Pour découvrir LiNote : linote.fr





Montres GPS Alzheimer

avec abonnement

Nous ne vendons pas les produits cités dans cet article.

Il s’agit uniquement d’un guide comparatif.

Résumé du comparatif des montres GPS Alzheimer avec abonnement :

Montre traceur GPS

Bluelinea Montre traceur GPS

Tavie Modèle Géolocalisation de la personne âgée en temps réel ✔️

Avec limite de distance ✔️

Sans limite de distance

Possibilité de définir des “zones de sécurité” ✔️

Alerte envoyée vers le centre de téléassistance ✔️

Alerte envoyée vers le centre de téléassistance

+ à la famille Plateforme de géolocalisation accessible par la famille

❌

✔️ Tarif* À partir de 72€ /mois

sur bluelinea.com À partir de 59€ /mois

sur tavie.fr

*Tarifs indicatifs – Avril 2022

Montre traceur GPS Alzheimer Help GPS de Bluelinea

La montre connectée Help GPS est étanche et dispose d’une autonomie comprise entre 24 et 48 heures. Avec cette montre, il est possible de définir une “zone de vie” (pouvant s’étendre de 150 mètres à plusieurs kilomètres) dans laquelle la personne âgée peut se promener en toute autonomie.

Si un jour, la personne âgée s’éloigne de cette “zone de vie” préalablement déterminée par les proches, une alerte est automatiquement envoyée au centre de téléassistance (disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7). Le téléassisteur qui reçoit l’alerte est alors chargé de contacter rapidement les proches pour leur fournir les coordonnées exactes de la personne âgée et ainsi permettre une prise en charge rapide.

Il est à noter que cette montre connectée ne dispose pas de bouton d’alerte.

A quel prix ?

Cette montre connectée est proposée au prix de 72 euros par mois sur le site de Bluelinea.



Il est possible d’y ajouter les options suivantes :

● 2 appels réconfort à 8 euros par mois supplémentaires ;

● un boîtier à clés sécurisé à 3 euros par mois supplémentaires.

Montre traceur GPS Alzheimer Tavie

Cette montre GPS Alzheimer peut se porter en continu : à l’intérieur comme à l’extérieur du domicile. Lorsque la personne âgée la porte à l’intérieur, la montre passe en mode “économie d’énergie” car le GPS est inactif. Mais dès qu’elle sort à l’extérieur, le GPS s’active et permet aux proches de visualiser ses déplacements (grâce à la plateforme de géolocalisation, accessible sur smartphone et ordinateur).

D’ailleurs, si la personne âgée franchit une “zone de vie” préalablement déterminée, une alerte est automatiquement transmise vers le centre de téléassistance et la famille. Ces derniers peuvent alors avoir accès aux coordonnées géographiques de la personne âgée en se connectant à la plateforme de géolocalisation.

A quel prix ?

L’abonnement à cette montre GPS est proposé au prix de 59 euros par mois sur le site de Tavie.



Il est possible de souscrire à plusieurs options comme :

● l’installation par un technicien (69 euros) ;

● l’installation par un technicien (69 euros) ;

● ou encore la souscription d’une à 3 balises Bluetooth supplémentaires pour prolonger la durée de vie de la batterie (8 à 20 euros supplémentaires par mois).

Bip GPS Alzheimer

avec abonnement

Nous ne vendons pas les produits cités dans cet article.

Il s’agit uniquement d’un guide comparatif.

Résumé du comparatif des Bip GPS Alzheimer avec abonnement :

Smart bip

Bip Connect Balise GPS

Weenect Balise GPS

Infini Connect Modèle Géolocalisation de la personne âgée en temps réel ✔️

Sans limite de distance ✔️

Sans limite de distance ✔️

Sans limite de distance Possibilité de définir des “zones de sécurité”

+ alerte en cas de sortie de zone ✔️

Alerte envoyée à la centrale de téléassistance ✔️

Alerte envoyée à la famille ✔️

Alerte envoyée à la centrale de téléassistance

+ à la famille Bouton SOS ✔️ ✔️ ✔️ Conservation de l’historique des déplacements

❌

✔️

❌ Application mobile pour les aidants familiaux

❌

✔️

✔️ Prix* 99 €

+ 19 € /mois

sur bip-connect.fr 44,99 €

+ 9,99 € /mois

sur weenect.com 23,90 € /mois

sur infiniconnect.com

*Tarifs indicatifs – Avril 2022

Smart Bip de Bip Connect

Ce bip GPS est disponible en plusieurs coloris : vert, noir, bleu et rose. Il est étanche et peut se porter facilement autour du cou, de la ceinture, dans une poche ou accroché à un trousseau de clés.

Lorsque la personne âgée se sent perdue, elle peut appuyer sur le bouton SOS présent sur le dispositif. L’alerte déclenche automatiquement un appel vers la centrale de téléassistance. Grâce au micro et au haut-parleur intégrés au bip, la personne âgée peut facilement communiquer avec son interlocuteur.

Le système GPS intégré permet de connaître la position exacte de la personne âgée. De plus, il contribue à prévenir la centrale de téléassistance lorsque la personne âgée sort d’un périmètre géographique préalablement déterminé par la famille.

A quel prix ?

L’abonnement à ce bip GPS s’élève à 19 euros par mois, auxquels il faut ajouter l’achat du Smart Bip à 99 euros. Vous pouvez le retrouver sur le site de Bip Connect.



Bon à savoir : Vous pouvez également souscrire à la solution Smart Bip sans abonnement à la centrale de téléassistance. Dans ce cas, le bip GPS contactera directement le numéro d’un membre de la famille en cas de problème. La solution sans abonnement à un service de téléassistance coûte 9,50 euros par mois auxquels il faut ajouter l’achat du Smart Bip à 99 euros.

Balise GPS Alzheimer Weenect Silver

Cette balise GPS Alzheimer est livrée avec sa pochette imperméable pour pouvoir l’emmener partout avec soi et par tous les temps. D’ailleurs, cette pochette peut facilement s’accrocher à la ceinture.

La balise GPS Weenect comprend une autonomie de 7 jours et un bouton SOS qui permet d’envoyer une alerte à la famille si besoin.

L’application mobile dédiée permet :

un suivi des déplacements de la personne âgée en temps réel et sans limite de distance ;

de la personne âgée en temps réel et sans limite de distance ; un accès à l’ historique de localisation ;

et la possibilité de définir des zones de sécurité et d’émettre une alerte lorsque la personne âgée franchit l’une de ces zones.

A quel prix ?

Cette balise GPS Alzheimer coûte 49,99 euros auxquels il faut ajouter 9,99 euros par mois. Elle est disponible sur le site de Weenect.

Balise GPS Alzheimer Infini Connect

La balise GPS Infini Connect peut facilement s’accrocher à la ceinture, à un trousseau de clés, autour du cou ou simplement être glissé dans une poche. Elle a la particularité d’être étanche et de disposer d’un système de détection de chutes. La batterie a une autonomie d’environ 3 jours.

Grâce à son système de géolocalisation, elle permet à la famille de suivre tous les déplacements de la personne âgée par l’intermédiaire de l’application mobile dédiée. Ainsi, si la personne âgée sort d’un périmètre de sécurité préalablement défini, une alerte est émise vers la centrale de téléassistance et vers les proches.

Enfin, la balise dispose d’un bouton SOS que la personne peut facilement enclencher si elle s’est perdue. Ce dernier permet d’entrer en contact avec une centrale de téléassistance (joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24).

La balise permet également de prendre des appels à distance (à la manière d’un mini-téléphone) grâce au micro et au haut-parleur intégrés.

A quel prix ?

L’abonnement à la balise GPS Infini Connect est proposé au prix de 23,90 euros par mois sur le site d’infiniconnect.

Ceintures GPS Alzheimer

Nous ne vendons pas les produits cités dans cet article.

Il s’agit uniquement d’un guide comparatif.

Résumé du comparatif des ceintures GPS Alzheimer :

Ceinture GPS Bazile Télésanté

avec abonnement Ceinture GPS Alzheimer HIMU

sans abonnement Modèle Géolocalisation de la personne âgée en temps réel ✔️

Sans limite de distance ✔️

Sans limite de distance Possibilité de définir des “zones de sécurité”

+ alerte envoyée en cas de sortie de zone ✔️

Alerte envoyée à la

centrale de téléassistance ✔️

Alerte envoyée à la famille Bouton SOS ✔️ ❌ Conservation de l’historique des déplacements ❌ ✔️ Prix* 99 €

+ 59 € /mois

sur bazile-telesante.fr Ce produit n’est plus disponible

*Tarifs indicatifs – Avril 2022

Ceinture GPS Alzheimer avec abonnement Bazile Télésanté

Cette ceinture GPS se porte à la taille, sous les vêtements. Elle dispose d’un bouton SOS qui permet à la personne âgée de prévenir facilement la centrale de téléassistance Bazile Santé en cas de problème.

De plus, comme elle intègre un système de géolocalisation, elle permet à la centrale de téléassistance de suivre en temps réel les différents déplacements de la personne âgée et de recevoir des alertes lorsqu’elle sort d’une “zone de sécurité”.

A quel prix ?

Cette ceinture est vendue au prix de 99 euros de frais de dossier auxquels il faut ajouter 59 euros par mois. Disponible sur le site de Bazile Telesante.

Ceinture GPS Alzheimer sans abonnement HIMU

Ce produit n’est plus disponible

Cette ceinture GPS est confectionnée en cuir de vachette et se porte comme une véritable ceinture traditionnelle. Elle fonctionne avec une carte SIM et permet d’avoir accès au positionnement précis de la personne âgée grâce à son système de géolocalisation. De plus, lorsque la ceinture ressent une vibration ou une collision, elle envoie automatiquement une alerte aux proches, par l’intermédiaire de l’application mobile qui y est reliée.

Lorsque la personne âgée franchit une “zone de sécurité” préalablement définie, une alerte est également émise. Elle permet aussi à la famille d’avoir un accès à l’historique des déplacements de la personne âgée pendant 90 jours.

Montres GPS Alzheimer

sans abonnement

Nous ne vendons pas les produits cités dans cet article.

Il s’agit uniquement d’un guide comparatif.

Résumé du comparatif des montres GPS Alzheimer sans abonnement :

Montre balise GPS

SaveFamily Montre traceur GPS

HOUSHIYU-521 Modèle Géolocalisation de la personne âgée en temps réel et sans limite de distance ✔️ ✔️ Possibilité de définir des “zones de sécurité”

+ Alerte en cas de sortie de zone ✔️

alerte vers 3 numéros pré-enregistrés ✔️

alerte vers 3 numéros pré-enregistrés Bouton SOS ✔️ ✔️ Conservation de l’historique des déplacements ✔️ ✔️ Suivi de l’état de santé ✔️ ✔️ Application mobile pour les aidants familiaux ✔️ ✔️ Prix* 99 €

sur savefamilygps.com 62 €

sur Amazon

*Tarifs indicatifs – juillet 2022

Montre balise GPS Alzheimer SaveFamily

Cette montre balise GPS temps réel pour personne agée est étanche (norme IP67) et permet de surveiller l’état de santé en mesurant :

le rythme cardiaque ;

; la pression sanguine ;

; le nombre de pas effectués par jour ;

; les calories dépensées par jour ;

; et le cycle du sommeil.

Comme elle dispose d’un système de géolocalisation, elle permet de suivre les déplacements de la personne âgée en temps réel et sans aucune limite de distance par l’intermédiaire d’une application mobile. Elle permet également de définir des “zones de sécurité” et sauvegarde les déplacements de la personne âgée pendant 90 jours (accessibles depuis l’application).

Enfin, elle comprend un bouton SOS qui permet d’appeler 3 numéros pré-enregistrés. Grâce à son mode “interphone”, la personne âgée peut facilement dialoguer avec son interlocuteur.

A quel prix ?

Cette montre GPS pour personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer est commercialisée au prix de 99 euros sur le site de SaveFamily.

Montre traceur GPS Alzheimer HOUSHIYU-521

Cette montre montre traceur GPS est étanche et est capable de mesurer la pulsation cardiaque, le nombre de pas effectués, les calories dépensées et le cycle du sommeil de la personne âgée qui la porte.

Son système de géolocalisation contribue à localiser la personne âgée rapidement et sans limite de distance. De plus, elle permet de définir des “zones de sécurité” (par l’intermédiaire de l’application mobile dédiée) et d’alerter la famille lorsque la personne âgée dépasse l’une de ces zones.

Elle permet aussi de sauvegarder les déplacements de la personne âgée pendant 90 jours. Enfin, son bouton SOS permet à la personne âgée d’envoyer une alerte vers 3 numéros de en cas de problème.

A quel prix ?

Cette montre GPS est disponible au prix de 62 euros sur Amazon.

Bracelets GPS Alzheimer

sans abonnement

Nous ne vendons pas les produits cités dans cet article.

Il s’agit uniquement d’un guide comparatif.

Résumé du comparatif des bracelets GPS Alzheimer sans abonnement :

Bracelet GPS

Cakunmik Bracelet GPS

ZIJIAGE Modèle

Géolocalisation en temps réel

✔️

Sans limite de distance ✔️

Sans limite de distance

Possibilité de définir des “zones de sécurité”

+ Alerte en cas de sortie de zone ✔️

Alerte vers 3 numéros

pré-enregistrés ✔️

Alerte vers 3 numéros

pré-enregistrés Bouton SOS ✔️ ✔️ Conservation de l’historique des déplacements ✔️ ✔️ Suivi de l’état de santé ✔️ ✔️ Application mobile pour les aidants familiaux ✔️ ✔️ Prix* Ce produit n’est plus disponible 63 € sur Amazon

*Tarifs indicatifs – juillet 2022

Bracelet GPS Alzheimer Cakunmik

Ce produit n’est plus disponible

Ce bracelet GPS de la marque Cakunmik est étanche et permet de géolocaliser la personne âgée en temps réel, sans aucune limite de distance. Grâce à lui, vous pourrez également déterminer des “zones de sécurité”. Lorsque l’une de ces zones est franchie, le bracelet GPS émet automatiquement une alerte vers 3 numéros pré-enregistrés par l’intermédiaire de son application mobile dédiée (disponible sur iOS et Android). L’application mobile permet également à la famille de conserver l’historique des déplacements de la personne âgée pendant 90 jours.

Par ailleurs, ce bracelet GPS comprend également un bouton SOS qui peut être activé manuellement par la personne âgée. Dans ce cas, il déclenche automatiquement une procédure d’appel vers les 3 numéros de téléphone pré-enregistrés. Si le premier numéro enregistré ne répond pas, le bracelet tente d’appeler le second et ainsi de suite.

Enfin, ce bracelet GPS Cakunmik permet aussi de prendre la tension et le pouls de la personne âgée, ce qui peut aider la famille à suivre son état de santé et à prévenir l’apparition d’un éventuel malaise.

Bracelet GPS Alzheimer ZIJIAGE

Cet autre bracelet GPS de la marque ZIJIAGE dispose d’un système de géolocalisation sans limitation de distance. La famille peut une fois encore déterminer des “zones de sécurité”. Lorsque l’une de ces zones est franchie ou que le bracelet n’a presque plus de batterie, les membres de la famille reçoivent une alerte sur leur téléphone. Ce bracelet leur permet aussi de conserver un historique des différents déplacements de la personne âgée pendant 90 jours.

De plus, le bracelet intègre également la présence d’un bouton SOS à activer manuellement. Lorsque la personne âgée appuie sur ce bouton, elle déclenche une procédure d’appel vers 3 numéros pré-enregistrés.

Par ailleurs, ce bracelet GPS est étanche (norme IP67) et permet de mesurer le rythme cardiaque de la personne qui le porte.

A quel prix ?

Ce bracelet GPS Alzheimer est disponible au prix de 63 euros sur Amazon

Les aides financières pour souscrire à un GPS Alzheimer

Vous aimeriez souscrire à une solution de téléassistance avec GPS Alzheimer pour assurer la sécurité de votre proche atteint de la maladie d’Alzheimer au quotidien ? Voici les différentes aides financières auxquelles il pourra peut-être prétendre en fonction de sa situation :

Crédit d’impôt de 50%

Permettra de déduire 50% de ses frais de téléassistance de ses impôts (s’il paie des impôts) ou de se faire rembourser 50% de ses frais de téléassistance (s’il ne l’est pas) ;

Permettra de déduire 50% de ses frais de téléassistance de ses impôts (s’il paie des impôts) ou de se faire rembourser 50% de ses frais de téléassistance (s’il ne l’est pas) ; Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

(APA) Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;

(PCH) ; Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation (ARDH) ;

(ARDH) ; Aide de l’Assurance Retraite

Aide des mutuelles.

Tout savoir sur… Les aides pour financer la téléassistance Quelles sont les conditions pour bénéficier de ces aides ? Quel montant ? Comment faire une demande ? Voir l’article

Vous avez décidé d’acheter son propre dispositif avec GPS Alzheimer (ex : bracelet GPS, montre GPS,…) ? Dans ce cas, nous vous invitons également à vous renseigner auprès de ces différents organismes. Il est possible que certains d’entre eux acceptent de prendre en charge tout ou partie du prix d’achat.